الاتحاد السعودي يفرط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع الخليج

المصدر: الرياض - إرم نيوز

فرط فريق اتحاد جدة في نقطتين ثمينتين، في صراعه للفوز بلقب الدوري السعودي، إثرسقوطه في فخ التعادل 1 / 1 أمام الخليج، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الخامسة عشر من الدوري.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله فهد المولد في الدقيقة 36 وتعادل عبد الله سالم للخليج في الدقيقة 69.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، كما رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

يشار إلى أن اتحاد جدة كان قد تلقى عقوبة الخصم ثلاث نقاط لعدم دفع مستحقات لاعبه السابق داميان مانسو.

ويعد هذ التعادل هو الثاني للاتحاد هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع للخليج هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والخسارة في ثماني مباريات.