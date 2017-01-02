رسميًا.. سعيد المولد يعود للأهلي السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‎أنهت إدارة الأهلي السعودي تعاقدها مع لاعب فريق الرائد سعيد المولد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم الجاري بقيمة 12 مليون ريال، بحيث يتقاضى 3 ملايين ريال عن كل موسم.

‎يذكر أن المولد كان قد قضى مع الرائد فترة الـ 6 أشهر الماضية قبل أن يتقدم بطلب فسخ عقده بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي ينص على أحقية اللاعب في فسخ عقده مقابل دفعه شرطًا جزائيًا بقيمة نصف مليون ريال.

وتدرج سعيد المولد في الفئات السنية للأهلي حتى وصل الفريق الأول قبل أن يوقّع عقد انتقال للاتحاد لتنطلق بعدها الشرارة بين الناديين واللاعب، إذ رفض المولد بعدها الانضمام للاتحاد وفضّل الذهاب لفارنزي البرتغالي حيث أمضى معه موسمًا واحدًا.

وعاد المولد بعدها للرائد الصيف الماضي، والذي قدّم معه مستويات مميزة جعلت إدارة الأهلي تطلب وده لحاجتها لسد خانة الظهير الأيمن.