السعودية.. حقيقة انتقال عوض خميس للاتحاد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف مصدر خاص قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن توقيع لاعب النصر، عوض خميس لصالح الاتحاد ليكون أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي.

ونفى المصدر في تصريح خاص لشبكة “إرم نيوز” توقيع اللاعب للاتحاد مشددًا على أن بقاء اللاعب مع النصر يعد أولوية لنادي العاصمة.

وينتهي عقد عوض خميس مع النصر خلال الشهور القليلة القادمة، ولم يتفق مع إدارة ناديه حتى الآن على التجديد.

وتطالب الجماهير إدارة ناديها والأمير فيصل بن تركي بالضغط على اللاعب وتوفير متطلباته كونه عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق.

من جهة أخرى وقّعت إدارة نادي النصر السعودي مخالصة مالية مع ربيع سفياني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد انتهاء عقده.

ونشر الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) تغريدة جاء فيها: “وقّعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول ربيع سفياني بعد انتهاء عقده مع النادي متمنين له التوفيق”.

وخاض سفياني 6 مواجهات مع الفريق هذا الموسم سجل خلالها هدفًا وحيدًا فقط ولم يصنع أي أهداف لزملائه، ولم يتلق أي بطاقات.