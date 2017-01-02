السعودية.. لاعب عراقي على رادار الأهلي

المصدر: إرم نيوز

رحّب العراقي سعد الأمير لاعب القادسية السعودي بالانتقال إلى الأهلي حامل لقب الدوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء ذلك بعد أنباء على المفاوضات التي فتحتها إدارة الأهلي مع اللاعب العراقي ووكيل أعماله.

وتأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع سعد الأمير بعد قناعة الغدارة بعدم جدوى البرازيلي لويز كارلوس.

من جهة أخرى فتحت إدارة الأهلي قنوات اتصال مع أكثر من لاعب محور، تحسبًا لتعثر المفاوضات مع العراقي، خاصة بعد أن أكدت تقارير إعلامية رفض نادي القادسية التفريط فيه.

وترغب إدارة القادسية في الاحتفاظ بكل لاعبيها الحاليين، من أجل المساهمة في الابتعاد عن صراع الهبوط.