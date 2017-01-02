هل اعترف رئيس النصر السعودي بدفع أموال مشبوهة للأندية؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

دشن الجماهير الرياضية السعودية هاشتاغا يحمل لسم “#النصر_يعترف_بدفع_أموال_مشبوهه”، والذي انتشر كالنار في الهشيم.

ويعود الأمر لتصريح أطلقه رئيس النصر، الأمير ‏فيصل بن تركي، حيث قال إن ‏فوز فريقه على الاتفاق لم يكن صعباً، في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ15 من “دوري جميل”، والتي انتهت بفوز النصر 2-صفر.

هيّا تفضل ، على طبق من ذهب #النصر_يعترف_بدفع_أموال_مشبوهه خير ما يبدأ به (عادل عزت) ضرب رأس الفساد pic.twitter.com/hVULzBBxCK@saudiFF — شقردي (@Qtttx) January 2, 2017

وقال في تصريح للناقل الرسمي بعد المباراة: “”في 2015 طلبنا حكاما أجانب خارج أرضنا ولكن هذا كان صعبا، لذلك أرسلنا للفرق الأخرى مبالغ وهم أحضروا الحكام دون أن نبلغ أحدا أو نرسل حكاما للاتحاد السعودي أو نسوي أي أمر”.

وأضاف: “نطالب الاتحاد السعودي بزيادة طواقم الحكام الأجانب للأندية الكبيرة إلى ثمانية، وآمل من أخي رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد أن يفّعلِوا مطالبهم التي تدعم التحكيم الأجنبي، وليس بالخطابات فقط”.

واستطرد: “موقفنا في (الفيفا) سليم، فترة التوقف المقبلة ستساعدنا على ترتيب أوضاعنا، لا أتوقع أن نغير اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية”.

وأتم: “مدرب النصر دخل في الشوط الثاني بتكتيك جديد، وتحقق الانتصار على الرغم من نقص ثمانية لاعبين، وهذا شيء جيد أن تحقق الفوز في مثل هذه الظروف”.

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