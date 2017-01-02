رئيس الهلال السعودي: نعتزم إسناد جميع مبارياتنا لحكام أجانب

المصدر: إرم نيوز

شدد رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير نواف بن سعد، على أنه سيطلب الاستعانة بحكام أجانب في مباريات فريقه المقبلة بدوري جميل السعودي.

وقال بن سعد في تصريحات لصحيفة “الجزيرة”: “نعتزم التنسيق مع اتحاد الكرة لطلب حكام أجانب في كل المباريات المتبقية لنا ببطولة الدوري”.

وأضاف: “سنستفيد من حقنا بطلب 4 طواقم تحكيم أجنبية قادمة، وفي المباريات الأخرى سنبحث بشكل قانوني عن طريقة تتيح لنا أن تكون جميع مبارياتنا بحكام أجانب، وذلك بالتنسيق مع الأندية المقابلة”.

وعن ملف تجديد عقدي سالم الدوسري وسلمان الفرج، علّق قائلاً: نحن في عصر الاحتراف، وسنقدّم لهما العرض المناسب لنا كإدارة، والمناسب لمستوياتهما دون مبالغة، ولهما حرية الاختيار، نحن نتمنى استمرارهما”.

وأوضح الأمير نواف في ختام حديثه للصحفيين بعد لقاء فريقه بالتعاون: “ليس علينا أي قضية انضباطية أو قرار انضباطي من الفيفا، لدينا قضايا معلّقة لا تزال تحت الدراسة”.