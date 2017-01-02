مدرب النصر السعودي: لن أحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق النصر السعودي، أنه ليس بحاجة لأي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، طالما أن اللاعبين الغائبين لأسباب طبية سيعودون سريعا.

وقال: “سأكون راضيًا بعودة الغائبين.. وبعدها لن أحتاج لأي لاعبين جدد”.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب الفوز الذي حققه فريقه على الاتفاق 2 / صفر، أمس الأحد، أنه أهم فوز له خلال هذا الموسم.

وأضاف: “أهنئ اللاعبين جميعا وطوال هذا الموسم يعتبر هذا الفوز هو الأهم لي، ولدينا فترة توقف مقبلة بعدها سيعود اللاعبون الغائبون وسيكتمل الفريق”.

وتابع: “بالنسبة للشوط الأول لم نكن راضين عن أدائنا، لا جهاز فني ولا لاعبون، عانينا من نقص وجئنا من مباراة مهمة بذلنا فيها جهدا كبيرأ وطريقتي هي نفسها منذ أن بدأت مع النصر عدا مباراتي الهلال، وأعتقد أن تغير الأسماء هو ما يجعل الناس تظن أنها تختلف”.

وأشار إلى أنه أبعد الأورغوياني فيكتور آيالا بسبب شروده الذهني، قائلا: “بالحديث عن ظروف آيالا.. كان بإمكاني أن أجبره بترك ظروفه، والبقاء مع الفريق، لكن لن يكون حاضرًا ذهنيًا معنا لذلك فضلت استبعاده”.