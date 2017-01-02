تعرف على قائمة الراحلين عن الهلال السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت تقارير إذاعية سعودية إن إدارة نادي الهلال منحت الضوء الأخضر لـ 7 لاعبين للبحث عن أندية جديد في الميركاتو الشتوي القادم.

‎ووفقًا لما أوردته إذاعة “يو أف أم” فإن إدارة الهلال أبلغت عددًا من اللاعبين بعدم الحاجة لخدماتهم في الفترة المقبلة، مع استبعادهم من المعسكر الإعدادي في أبوظبي خلال فترة التوقف”.

وبحسب ما أوردته الإذاعة فإن اللاعبين هم عبدالعزيز الدوسري، فهد غازي، خالد كعبي، خالد شراحيلي، محمد القرني، عبدالمجيد السواط، وتياغو ألفيس.

من جهة أخرى تقدم مجلس إدارة النادي باستئناف للاتحاد السعودي على قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعب الفريق‬ سلمان الفرج لـ 4 مباريات رسمية.