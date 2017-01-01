السعودية.. الأهلي يكشف موقفه من بيع السومة

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نفى مصدر قريب الصلة للغاية بإدارة الأهلي السعودي في تصريحاتٍ خاصة لشبكة “إرم نيوز” وجود أي تفكير من إدارة النادي في التخلي عن اللاعب عمر السومة.

وردّ المصدر القريب من إدارة النادي السعودي على سؤال شبكة “إرم نيوز” عن إمكانية التخلي عن السومة لأحد الأندية التركية بالقول: “يحلمون اللي في السومة يفكرون”.

وكانت عدد من الصحف التركية قد كشفت عن رغبة غلطة سراي في شراء بطاقة اللاعب لتدعيم هجوم الفريق الساعي لاستعادة لقب الدوري.

وقالت الصحف التركية إن غلطة سراي سيستغل تواجده في المملكة لمواجهة الاتفاق وديًا في فتح خط مفاوضات لشراء اللاعب نظير ما يقرب من 4.5 مليون يورو.