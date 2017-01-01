“ماركا” تعلّق على مباراة الاتحاد السعودي وأتلتيكو مدريد

المصدر: إرم نيوز

خصصت صحيفة “ماركا” الإسبانية مساحة للحديث عن مباراة الاتحاد السعودي وضيفه أتلتيكو مدريد الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس الفريق السعودي.

وتغلب أتلتيكو مدريد على الاتحاد 3/2 في مباراة شيّقة، وسط أجواء جماهيرية احتفالية.

وأشادت الصحيفة الإسبانية بالمعاملة الطيبة التي لاقاها لاعبو أتلتيكو مدريد من جانب الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن السعوديين عاملوا لاعبي أتلتيكو مدريد كالملوك، مشيرة إلى أن الجميع حاول التقاط صور تذكارية مع المدرب دييغو سيميوني ولاعبيه.

وأشارت الصحيفة إلى جمالية احتفال جماهير الاتحاد قبل انطلاق المباراة، والتي وصل عددها إلى ألف مشجع.