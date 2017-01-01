السعودية..الاتحاد يقترب من ضم لاعبيْن

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر قريبة من إدارة نادي الاتحاد السعودي إنها بصدد التوقيع مع صفقتين في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الأربعاء القادم.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة الاتحاد تضع نصب أعينها على مدافع الاتفاق علي الزعقان ومهاجم النصر ربيع السفياني.

وكانت مصادر قريبة من إدارة النصر أعلنت أن الإدارة ستوقع قريبًا مع اللاعب سفياني مخالصة مالية ليكون اللاعب بعدها حرًا في الانتقال لأي ناد.

ويجيد علي الزعقان اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر فيما يجيد ربيع سفياني اللعب في مراكز الوسط الهجومية إضافة لرأس الحربة الصريح.