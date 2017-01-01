السعودية.. انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الأربعاء المقبل

المصدر: إرم نيوز

أعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في المملكة بداية من الأربعاء المقبل.

وكتبت لجنة الاحتراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “على بركة الله تنطلق فترة التسجيل الشتوية، يوم الأربعاء المقبل، ونذكّر الأندية بإحضار الحوالات البنكية للاعبين قبل إرسال العقود”.

على بركة الله تنطلق فترة التسجيل الشتوية يوم الأربعاء القادم ، نذكر الأندية بإحضار الحوالات البنكية للاعبين قبل إرسال العقود . — لجنة الاحتراف (@DrABargan) January 1, 2017

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر منع نادي الشباب السعودي من إبرام التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على خلفية قضية المدافع الأردني طارق خطاب الذي يطالب فيها الشباب بمبلغ 750 ألف ريال بعد احترافه في صفوف الفريق العام 2015.