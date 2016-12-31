سبب امتناع اللجنة الأولمبية في انتخابات الاتحاد السعودي

المصدر: إرم نيوز

قالت اللجنة الأولمبية السعودية اليوم السبت إنها قررت عدم التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد التي تمت اليوم.

وقالت اللجنة إنها بعد الاطلاع على برامج المرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت حجب أصوات ممثليها الخمسة في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحسم عادل عزت السباق على رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي، بعد تفوقه في الجولة الثالثة لانتخابات الرئاسة على سلمان المالك اليوم.

وقالت الأولمبية السعودية في بيان رسمي لها اليوم “بعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم والبرامج الانتخابية التي تقدم بها المرشحون والتي تتضمن أهدافًا تطويرية تتوافق في مضامينها مع خطة تطوير الرياضة التي تسعى لها اللجنة العربية السعودية، قررت اللجنة الأولمبية حجب أصوات ممثليها الخمسة في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأكدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن قرارها جاء رغبة في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، في ضوء تقديم المرشحين الأربعة برامج مميزة تتسق مع توجهات اللجنة الأولمبية.

واختتم البيان “خالص التهنئة للرئيس وأعضاء الإدارة الجدد، وصادق الدعوات لهم بالتوفيق، وجزيل الشكر للإدارة السابقة على ما قدمته من عمل”.