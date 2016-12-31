السعودية تطلب رسميًا تجنيس المهاجم السوري عمر السومة (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف طارق كيال، المشرف العام على المنتخب السعودي، أن اتحاد كرة القدم قدم طلبًا رسميًا لتجنيس المهاجم السوري الجنسية عمر السومة، نجم أهلي جدة، للانضمام للمنتخب الأول.

وأوضح أن الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية السعودية لوضعه ضمن قائمة لاعبي المنتخب، معتبرًا أنه لاعبٌ قوي ومميز وهداف.

وأكد كيال، خلال حديثه في برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أمس الجمعة، أن موضوع تجنيس “السومة” مرفوعٌ منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى جهات الاختصاص المخوَّل لها اتخاذ القرار.

طارق كيال عن تجنيس مهاجم #الاهلي عمر السومة pic.twitter.com/tIjyf9j9Ql — Sporting News (@Sporting_News) December 31, 2016

ولفت إلى أن الأمر سيخضع بالتأكيد لمشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمعرفة إمكانية الاستفادة من خدمات السومة في المنتخب على المدى القريب حال منحه الجنسية.

وعمر السومة مواليد 28 آذار/مارس 1989 في دير الزور، سورية.

ولعب السومة مع نادي الفتوة من عام 2008 وحتى عام 2011، وانتقل بعدها إلى نادي القادسية الكويتي وفي عام 2014 انتقل إلى الأهلي السعودي.

في شهر تموز/يوليو عام 2012 اشترك في فترة تجربة مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي لمدة شهر وسجل هدفين خلال ثلاث مباريات لعبها مع الفريق الإنجليزي؛ ما دفع مدرب الفريق آنذاك شون أودريسكول للمطالبة بالتعاقد معه ولكن عدم توافر شروط تصريح العمل في المملكة المتحدة جعل اللاعب يعود أدراجه إلى نادي القادسية الكويتي.