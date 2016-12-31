اليوم.. منافسة شرسة على رئاسة اتحاد كرة القدم السعودي

المصدر: متابعات - إرم نيوز

تتجه أنظار المجتمع الرياضي السعودي، ظهر اليوم السبت، لمركز الملك فهد الثقافي، الذي ستقام فيه انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد انتهاء فترة رئاسة الاتحاد السابق بقيادة أحمد عيد.

ويتنافس اليوم أربعة مرشحين على رئاسة اتحاد القدم السعودي، ومع كل رئيس قائمة تضم أربعة مديرين تنفيذيين، بينما يتنافس أربعة مرشحين آخرين على منصب نائب الرئيس، وثلاثة عشر مرشحًا يتنافسون على عضوية اتحاد القدم، بحسب صحيفة “الجزيرة”.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات تنافسًا كبيرًا، يتوقع المطلعون والنقاد أنه لن ينتهي في الجولة الأولى من الاقتراع، بل سيتسمر التنافس بين المرشحين حتى يتبقى مرشحان، سوف يتواصل التنافس بينهما حتى النهاية.

) قائمة المتنافسين على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم:

1 – خالد المعمر

2 – الدكتور نجيب أبو عظمة

3 – عادل عزت

4 – سلمان المالك

من يحق لهم التصويت: هم أعضاء الجمعية العمومية، وعددهم 47 صوتًا مكونين من:

1 – أربعة عشر عضوًا يمثلون أندية الدرجة الممتازة، وكل ناد يمثله شخص واحد.

2 – عشرة أعضاء يمثلون أندية الدرجة الأولى أصحاب المراكز العشرة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية.

3 – تسعة أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثانية أصحاب المراكز التسعة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية.

4 – ثمانية أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة المتأهلة لتصفيات دورة الصعود في الموسم الرياضي الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية.

5 – عضو واحد يمثل رابطة دوري المحترفين.

6 – خمسة أعضاء يمثلون اللجنة الأولمبية، يتم تسميتهم عن طريق رئيس اللجنة الأولمبية.

هؤلاء سبعة وأربعون عضوًا، هم من بيدهم التصويت، ويحق لهم انتخاب الرئيس والنائب وبقية الأعضاء. وسوف تبدأ الانتخابات بالرئيس، وهذا ما نصت عليه لائحة الانتخابات، ثم بنائب الرئيس، ثم الأعضاء الذين سيتم اختيار خمسة أعضاء منهم فقط بحكم أن الرئيس بقائمته أربعة أعضاء يعتبرون مديرين تنفيذيين.

– كيف يتم انتخاب الرئيس:

1 – تتم إجراءات انتخاب الرئيس وقائمته بشكل منفرد عن إجراءات انتخاب بقية الفئات لعضوية مجلس الإدارة، بمعنى أنه متى فاز الرئيس فسوف تفوز معه قائمته التي اختارها دون تصويت، ويتبقى هناك عملية انتخابية أخرى لبقية الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس؛ ليكتمل مجلس الإدارة.

2 – في حال الانتخاب يجب الحصول على «ثلثي» أعضاء الجمعية العمومية في الجولة الأولى من الاقتراع، أما في جولة الاقتراع الثانية أو أي جولة أخرى مطلوبة فتعتبر الأغلبية المطلقة من الأصوات كافية، بمعنى أنه متى حصل أحد المتنافسين على 31 صوتًا من أصوات الجمعية العمومية فسوف يكون هو الفائز، وإن لم يتمكن أحد من جمع هذه الأصوات فسوف يتجهون لجولة ثانية، الكاسب فيها هو صاحب الأغلبية.

3 – في حال وجود أكثر من مرشحين لمنصب الرئيس «في مثل وضع الانتخابات الحالية بوجود أربعة متنافسين» يتم استبعاد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات بداية من الجولة الثانية للاقتراع، وتستمر العملية على هذا النحو حتى يتبقى مرشحان فقط.

4 – في حال ظل المرشحان متعادلين بعد ثلاث جولات اقتراع كحد أقصى يتم سحب القرعة لتحديد المرشح المنتخب.