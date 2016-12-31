سيميوني يشيد بقوة ثلاثي الاتحاد السعودي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

امتدح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللاعب المصري محمود كهربا، بعد تألقه في مواجهة اتحاد جدة وأتليتكو مدريد، والتي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة، على ملعب “الجوهرة المشعة” بالسعودية.

وتمكن أتليتكو مدريد من تحقيق انتصار ودي على الاتحاد 3/2، في المباراة التي أقامها النادي السعودي احتفالا بـ90 عاما على إنشائه، بتألق كهربا الذي سجل الهدف الاول وصنع الثاني لزميله أحمد العكايشي.

وقال سيميوني بعد المباراة في تصريحات صحفية: “أعجبني أداء بعض اللاعبين في الاتحاد، وأبرزهم اللاعب رقم (10) كهربا، حيث يمتلك سرعة ومهارة جيدة”.

وأضاف: “أعجبني أيضا اللاعب رقم 11 (فهد الأنصاري) لأنه نقطة ارتكاز الفريق وأيضا رقم 9 (أحمد العكايشي) لتمتعه بقوة مذهلة”.

وفي نهاية حديثه، أكد المدرب الأرجنتيني أنه قد لا يرحل عن أتليتكو مدريد بعد نهاية هذا الموسم، رغم التكهنات حول اقترابه من تدريب إنتر ميلان.