السعودية.. لجنة الانضباط توقف سلمان الفرج 4 مباريات

المصدر: إرم نيوز

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف سلمان الفرج لاعب الهلال 4 مباريات، مع إلزامه دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد، بعد طرده أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ورفضت اللجنة احتجاج الهلال على قرار منح سلمان الفرج البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، موضحة أن القرارين قابلين للاستئناف.

وقررت لجنة الانضباط كذلك فرض غرامة مالية على الأهلي 150 ألف ريال بعد قذف جمهوره لاعبي الاتحاد خلال مباراتهما في نصف نهائي كأس ولي العهد، بعبوات المياه.

وقالت اللجنة في بيانها إن جمهور الأهلي قذف (4) كاسات مياه على لاعبي الفريق المنافس، وبجانب الحكم الرابع، أصابت إحداهما رأس أحد لاعبي المنافس، والبقية سقطت على أرض الملعب.

وأضافت أنه في نهاية الشوط الثاني قام جمهور الأهلي بقذف (1) كأس ماء واحد وسقط على المضمار، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف.