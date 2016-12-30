الشباب يعود إلى سكة الانتصارات بالدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

عاد فريق الشباب إلى سكة الانتصارات بالدوري السعودي لكرة القدم إثر تغلبه على الباطن 3/1 اليوم الجمعة، فيما فاز الوحدة 2/1 على الرائد في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، محققًا فوزه الأول بعد 5 تعادلات وهزيمة فيما توقف رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر متلقيًا هزيمته الثانية على التوالي.

وتقدم الشباب بهدف سجله أحمد عطيف في الدقيقة 37 عندما توغل عبدالمجيد الصليهم داخل منطقة جزاء الباطن من الناحية اليمنى، ومرر كرة عرضية أرضية لحظة خروج الحارس من مرماه حولها عطيف إلى داخل المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز الشباب تقدمه بهدف ثان سجله عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 58 عندما تلقى تمريرة بينية من أحمد عطيف انفرد على إثرها عطيف بمزيد العنزي حارس الباطن وسدد كرة أرضية لحظة خروج الحارس إلى داخل المرمى.

وقلص الباطن الفارق في الدقيقة 76 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الباطن بعدما قام عبدالله الفهد مدافع الشباب بعرقلة جورج بيريرا دا سيلفا داخل منطقة الجزاء ليسددها دا سيلفا إلى داخل المرمى.

وسجل عبدالله الأسطا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عندما قابل كرة عرضية لعبت من ضربة ركنية بضربة رأس قوية سكنت المرمى.

وكان بإمكان الباطن أن يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى بعدما قام منصور جوهر حارس الشباب فيصل الظفيري من تسديد الكرة ليسددها ساهو المطيري لكن حارس الشباب تألق وأبعد الكرة.

وحقق الوحدة فوزه الأول تحت قيادة مدربه المصري عادل عبدالرحمن والرابع هذا الموسم ليقفز للمركز 11 برصيد 13 نقطة متأخرًا بـ 3 نقاط عن الرائد صاحب المركز الثامن.

وحوّل الوحدة تأخره بهدف إسماعيل بانغورا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء ليسجل هدفين متتاليين عبر مختار فلاتة بضربة رأس في الدقيقة 73 قبل أن يحسم كامل الموسى الفوز من ضربة رأس أخرى قبل النهاية بـ 4 دقائق.