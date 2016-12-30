هل يتربص مسؤولو النصر السعودي بزوران ماميتش؟.. تقارير كرواتية تكشف التفاصيل‎

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت صحيفة “narod” الكرواتية إن المدير الفني للنصر السعودي،زوران ماميتش، يلقى إشادات بالغة من الجماهير والنقاد الرياضيين في المملكة، بعد أن قاد فريقه للفوز على الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، واقترابه من تحقيق أول بطولة له خارج البلاد.

وقالت الصحيفة إن المدرب، صاحب الثلاث بطولات (دوري وبطولتي كأس في كرواتيا)، نال إشادات واسعة من الإعلام السعودي حيث وصفوه بأنه مدرب عبقري بعد تغلبه على المنافس الذي يتولى تدريبه الأرجنتيني الشهير رامون دياز حيث قالوا إن المدرب فاجأ الجميع بتكتيكه الفني الذي فرضه على المباراة حتى أنهاها لصالحه.

كما ألقت الصحيفة الضوء على مشكلة المدرب مع المخضرم حسين عبدالغني حيث قالت إنه فرض كامل سيطرته على الفريق، وإن الجماهير متعاطفة معه كثيرًا لكن لن تكون العاقبة جيدة للمدرب حال تعرضه لأي نتائج سلبية حيث قالت إن مسؤولي النصر يتربصون بالمدرب، وإنهم ينتظرون أي نتيجة سلبية له.

من جهة أخرى، انتهت الإجازة التي منحتها إدارة النصر لحسين عبدالغني، حيث سيعود للتدريبات مع الفريق في الوقت الذي كشفت فيه مصادر خاصة عن نية المدرب تحويل اللاعب للتدريب مع الفريق الأولمبي.