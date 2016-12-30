السعودية.. سرُّ اللافتة التي أشعلت أجواء جدة (صورة)

المصدر: إرم نيوز

طالبت جماهير الأهلي السعودي، بمحاسبة مسؤولي الأمن بملعب مدينة الملك فهد الرياضية بسبب ظهور لافتة مسيئة لناديهم خلال مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس وليّ العهد التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

وظهر خلال المباراة لافتة: “بالروح.. الطحلبي ما يروح”. والطحلبي هي الكلمة التي تطلقها جماهير الأندية المنافسة للأهلي على الفريق كنوع من السخرية.

تمنع تيشيرت لاعب وتسمح بدخول ” بالروح الطحلبي مايروح ” ! وتقول تجنباً للشحن الجماهيري ???????? pic.twitter.com/U3pNZGi1oG — كارلو . L9 (@HFC_C7) December 27, 2016

وتساءلت الجماهير الأهلاوية عن كيفية دخول اللافتة لأرض الملعب رغم الإجراءات الأمنية التي تمنع أي لافتة مسيئة.

إيقاف كهربا

وطالب جماهير الأهلي بإيقاف المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد لاحتفاله بهدفه في شباك الراقي أمام الجماهير المنافسة ما يعد استفزازا صريحا تسبب في إلقاء قارورة مياه على رأس زميله فهد المولد.

من جهة أخرى أعلنت إدارة الاتحاد الاتفاق مع شركة بريجستون لإطارات السيارات لرعاية الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة ثلاث سنوات، إذ ستتم مراسيم توقيع العقد بين الجانبين اليوم في استاد الجوهرة بجدة، في استراحة ما بين الشوطين في اللقاء الودي الذي سيجمع الاتحاد بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكتب حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه على تويتر “بريدجستون الهدية الثانية لجمهورنا الحبيب. شكرا شكرا خالد التميرك لن نوفيك حقك على هذه الجهود الرائعه، كلنا خالد تميرك”.

يذكر أن الاتحاد وقع قبل ساعات قليلة عقد رعاية مع إحدى الشركات أيضا.