السعودية.. الاتحاد يكشف تفاصيل عقد الرعاية الجديد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد المنافس بدوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع شركة “بريدجستون” لإطارات السيارات لرعاية الفريق الأول مدة 3 أعوام.

وأوضح النادي عبر بيان نشره بحسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مراسم توقيع العقد ستتم غدًا الجمعة بين شوطي المباراة الودية المقررة بين الاتحاد وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الجوهرة.

وأوضح الاتحاد، الذي يخوض المباراة ضمن الاحتفالات بمرور 90 عامًا على تأسيسه، أنه بموجب العقد، سيجرى وضع شعار الشركة على الجزء العلوي الأمامي من قمصان لعب الفريق الأول.

ومن جانبه، علق حاتم باعشن، رئيس النادي، على الاتفاق عبر حسابه بتويتر قائلًا: “بريدجستون الهدية الثانية لجمهورنا الحبيب شكرًا خالد التميرك (عضو مجلس الإدارة مسؤول ملف الاستثمار) لن نوفيك حقك على هذه المجهودات الرائعة كلنا خالد تميرك”.

وكان الاتحاد قد أعلن أيضًا تعاقده مع شركة “يونيور إير” مدة 4 أعوام مقبلة بدءًا من الموسم الجاري.