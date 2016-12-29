هدف مذهل في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - متابعات

شهدت مباراة الفيصلي والقادسية هدفًا مذهلًا في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي 3/2، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع

وسجل البرازيلي إيفيرالدو ستوم هدفًا رائعًا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف بشكل واسع، حيث أكد العديد منهم أنه الهدف الأجمل في الموسم الحالي.

وافتتح عبدالمحسن فلاتة أهداف المباراة بتسجيل هدف للقادسية في الدقيقة 19، ليرد عليه لويس غوستافو بهدف التعادل قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم إيفيرالدو ستوم بهدف التقدم للفيصلي ليعود ويوسع الفارق في الدقيقة 85، واختتم متعب سالم النجراني أهداف المباراة في الدقيقة 90.