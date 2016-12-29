الفيفا يتوسط لحل الخلاف بين إيران والسعودية

المصدر: طهران - إرم نيوز

وصل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الخميس، إلى مقر الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي يقع في زيوريخ بسويسرا، للقاء نظيره السعودي أحمد بن عيد الحربي.

وذكر موقع “كاب” الرياضي الإيراني، أن مهدي تاج وصل إلى مدينة زيوريخ اليوم الخميس، لحضور اجتماع تستضيفه الفيفا للوساطة وحل الخلافات الرياضية بين إيران والسعودية.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصادر بالاتحاد الإيراني: “رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) غياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، سيشاركان في اجتماع رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج ونظيره السعودي أحمد الحربي.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيناقش استضافة إيران لدوري أبطال آسيا، الذي من المقرر أن يبدأ في 21 فبراير المقبل.

وقطعت السعودية جميع العلاقات مع إيران في مطلع يناير الماضي عقب تعرض سفارتها في طهران لهجوم بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

وأعلنت لجنة المنافسات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبريل الماضي، خوض مباريات الأندية السعودية مع الإيرانية في دوري أبطال آسيا على أرضٍ محايدة.