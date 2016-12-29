سرقة منزل مدرب الهلال السعودي في الأرجنتين

المصدر: إرم نيوز

ذكرت تقارير صحافية أرجنتينية أن منزل مدرب الهلال السعودي، رامون دياز، تعرض للسرقة مع مجموعة منازل أخرى في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وذلك عشية احتفال أفراد عائلته بعيد الميلاد خارج المنزل.

وذكرت صحيفة “كلارين”، أن مجموعة من اللصوص استغلوا خروج السكان من مجموعة شقق ومنازل في حي تيغرس الراقي في ضواحي العاصمة بوينوسايرس، ليتسللوا إليها ويسرقوا أموالًا ومجوهرات، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المنازل المسروقة منزل رامون دياز، الذي يقود الهلال السعودي حاليًا، مشيرة إلى أن الشرطة تعرفت على هوية اللصوص، ويجري البحث عنهم.

وقالت الصحيفة في تقريرها: “شاب يعاني من الإدمان وهو نجل رجل أعمال معروف، كوّن مجموعة من 4 أشخاص على الأقل لسرقة 6 منازل من مجمع تيغري، يوم الأحد الماضي، وفقًا لمصادر التحقيق، ومن المثير للقلق أن 33 عملية سطو حدثت في البلاد خلال هذا التوقيت”.

وأوضحت: “واحد من 6 منازل كان ينتمي لمدرب الهلال رامون دياز، تمت سرقة أموال ومجوهرات من منزل المدرب وتم اكتشاف السرقة بعد ملاحظة وجود كسر في نافذة البيت”.

ويتواجد دياز حاليًا في السعودية، حيث يتولى تدريب الهلال، ولم يتمكن من المغادرة إلى الأرجنتين للاحتفال بأعياد الميلاد مع عائلته بسبب انشغاله في المباريات مع “الزعيم”، حيث يستعد لمواجهة التعاون، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ15 للدوري السعودي.