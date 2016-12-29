الهلال السعودي يشكو حكم مباراة الفريق أمام النصر

المصدر: متابعات - إرم نيوز

تقدمت إدارة الهلال السعودي بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد حكم لقاء مباراة فريقها الماضية أمام النصر، تركي الخضير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن إدارة الهلال أبدت في خطابها اعتراضها على أخطائه وأبرزها ما حدث في ركلة الجزاء الملغاة للنصر بقرار خاطيء قبل التراجع عنها تسبب باعتراض لاعب الوسط، سلمان الفرج، والمساهمة في شحن اللاعبين وتلقي بعض اللاعبين ألفاظا غير لائقة ولا تصدر من حكام المباريات تجاه اللاعبين ما ساهم في شحنهم.

وكان رئيس الهلال، الأمير نواف بن سعد، شن هجومًا عنيفًا على الحكم، الذي أدار المباراة التي خسرها فريقه أمام النصر بهدفين دون مقابل، بيد أنه أقر بأن الهلال لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراة.

وقال رئيس الهلال في تصريح تلفزيوني، إن الحكم كان مستفزًا للاعبي الهلال، مثل حالة البطاقة الحمراء لقائد الفريق، واضح أنه لا يعرف ماذا يفعل، اللاعبين مستفزين جدًا والحكم كان يجب عليه أن يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الحالات لا أن يقوم بما فعله مع اللاعب.