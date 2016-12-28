السعودية.. معلم يجبر طالبًا على الإساءة للأهلي وسط ردود فعل غاضبة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تسبب معلم سعودي من محافظة جازان، في موجة غضب عارمة، بمواقع التواصل الاجتماعي السعودية، حيث أجبر طالبا على الإساءة للنادي الأهلي.

وطلب المعلم من الطالب أن يكتب جملة “الأهلي فاشل” وسط ضحكات بقية الطلاب.

وتم تداول الفيديو مع هاشتاغ #معلم_جيزان_يشتم_الاهلي، حيث أثار ردود فعل غاضبة، كما طالب مغردون بمعاقبة المعلم.

وغرد الطرقي “من يثق في هذا المعلم ومن هو على عقليته، أن يكون مربيًا ومعلمًا للأجيال، إلا من يشاركه في زرع التعصب”.

ورد ياسر الأهلي “كيف نسجل أبناءنا في مدارس أولى اهتماماتها تربية النشء على الفضيلة، ويجيك معلم مفهي يربيهم على التعصب والرذيلة “.

يذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين يقدم موسما أقل كثيرا مما قدم خلال العام الماضي، حيث فقد صدارة دوري جميل، كما خسر الديربي مؤخرا أمام الاتحاد بنصف نهائي كأس ولي العهد.