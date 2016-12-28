الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف تفاصيل إجراءات العملية الانتخابية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء احتضان مركز الملك فهد الثقافي بالرياض انتخابات الدورة الثانية لأعضاء مجلس اتحاد الكرة يوم السبت المقبل.

وجددت اللجنة في بيان إعلامي تأكيدها بأن التسلسل الانتخابي سيكون وفق المنصوص عليه حيث سيتم أولا بدء عملية انتخاب منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ثم انتخاب منصب نائب الرئيس وأخيرا انتخاب أعضاء المجلس.

وحددت اللجنة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا موعدا لانطلاق عملية الانتخابات.

وكانت اللجنة أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين في هذه الانتخابات وذلك بعد انتهاء فترة الانسحابات حيث شملت القائمة النهائية أربعة مرشحين لمنصب الرئيس وهم خالد المعمر ونجيب أبو عظمة وسلمان المالك وعادل عز فيما يتنافس على منصب نائب الرئيس ثلاثة مرشحين هم خالد آل ثنيان ومحمد الدوسري وياسر المسحل ويتنافس 13 مرشحا على مقاعد عضوية مجلس الإدارة.