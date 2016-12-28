حاتم باعشن يطلب الاستمرار في رئاسة الاتحاد السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن راع فرعي لنادي الاتحاد مدة أربع سنوات حيث سيظهر شعار إحدى الشركات على قميص الفريق خلال مباراة الفريق القادمة أمام أتليتكو مدريد.

وبحسب مصادر قريبة من مجلس إدارة العميد فإن النادي سيتقاضى سنوياً مبلغ 15 مليون ريال كما كشفت تلك المصادر عن أن هناك شركة أخرى ستنضم لرعاة النادي.

إلى ذلك ‏حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي يوم الجمعة 20/1/2017 موعدا لإقامة مواجهة الدور32من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والطائي.

في السياق نفسه قالت مصادر اتحادية ‏إن رئيس النادي حاتم باعشن قد أبلغ نائبه عمر أحمد مسعود وعضو الشرف عبدالله شرف الدين عن رغبته بالاستمرار في رئاسة ‫الاتحاد‬⁩ لموسم آخر.