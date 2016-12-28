نادٍ سعودي جديد ينتظر عقوبات من الفيفا

المصدر: إرم نيوز

أثار عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الجدل بسبب تصريح أطلقه، اليوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة تهدد أحد الأندية السعودية من قبل “الفيفا”.

وقال بن مساعد في تصريحات تناقلتها عدة مواقع، إن ملف أحد الأندية السعودية، غير نادي الاتحاد، وصل للّجنة التأديبية بالفيفا، وستُصدَر به عقوبة قريبا جدًا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بتوجيه لجنة الانضباط بإلزام لجنة المسابقات بتنفيذ قرار الفيفا القاضي بخصم (3) نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي بصورة فورية، وذلك على خلفية قضية نادي الاتحاد مع لاعب الوسط الأرجنتيني مانسو بداعي وجود مستحقات متأخرة للاعب، وبذلك تراجع نادي الاتحاد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب لينفرد نادي الهلال بصدارة ترتيب دوري جميل.

كما تم منع نادي الشباب السعودي بقرار من الفيفا، من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق بعد أسبوع.

يأتي هذا على خلفية شكوى مقدمة من المحترف الأردني طارق خطاب، بعد تصعيد شكواه للفيفا لاستلام مستحقاته المتأخرة إثر قرار النادي الاستغناء عن خدماته منتصف مايو/ آيار الماضي.