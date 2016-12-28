السعودية.. قارورة مياه تصيب رأس المولد أمام الأهلي (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تعرض نجم الاتحاد السعودي، فهد المولد، لمقذوف “قارورة مياه” من الجماهير الأهلاوية أثناء احتفاله مع المهاجم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” بالهدف الثاني في شباك الأهلي، لتخطئ المقذوفة الأولى رأس الفهد الأسمر، وتصيبه الثانية لتتناثر المياه على وجه زملائه.

وخسر الأهلي من الاتحاد 2 / 3، أمس الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد.

ولم يؤثر هذا الحادث على فرحة الجميع، وينتظر أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا انضباطيا بتغريم جمهور الأهلي على هذا التصرف، كما فعلت مع جماهير العميد في دوري جميل.

وقال المولد في تصريح له بعد المباراة: “نزلنا لأرض الملعب ونحن نريد الفوز وهذا ما تحقق لنا، صحيح أننا في الشوط الثاني لم نكن في تركيزنا وسجل الأهلي هدفين وبدأ بالضغط علينا، إلا أنه كان لدينا إيمان بأننا سنعود للمباراة”.

وعن تسجيله لهدف من ركلة حرة، أشار: “منذ فترة وأنا أتدرب مع زميلي في الفريق عبدالرحمن الغامدي وفهد الأنصاري على الكرات الثابتة، ويكون بيننا تحدٍ، وللأمانة المدرب هو من قال لي ضعها في المرمى فوضعتها”.

وتابع: “الاتحاد لا يعتمد على لاعب واحد، وكل اللاعبين يد واحدة في الملعب وجميعنا يساند بعضنا بعضا”.

وعن تشبيهه بمحمد نور، قال فهد: “نور تاريخ في نادي الاتحاد، وأتمنى أن أصل لشيء من الذي وصل إليه القائد الذي تعرفه الملاعب السعودية والآسيوية”.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري برصيد 31 متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، بعدما اضطر للتخلي عن القمة عقب خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا).