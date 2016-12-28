التعاون السعودي ينهي تعاقده مع الشمري

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن نادي التعاون السعودي إنهاء تعاقده مع عبدالرحمن الشمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقا لما نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) فإن إدارة التعاون وقعت مخالصة مالية مع اللاعب، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها التعاون.

وتمنت الإدارة التوفيق للاعب خلال مسيرته الكروية في الفترة المقبلة.

وكان التعاون ضم الشمري على سبيل الإعارة من صفوف النصر في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وخاض الشمري تسع مباريات منذ بداية الموسم مع التعاون في الدوري، وصنع هدفا وحيدا لزملائه وتلقى بطاقة صفراء واحدة.