جماهير الهلال السعودي تحتفي بتتويج فريقها بجائزة “غلوب سوكر”

المصدر: إرم نيوز

دشنت جماهير الهلال السعودي هاشتاغا باسم “#الهلال_أفضل_نادٍ_خليجي_2016” للاحتفاء بتتويج فريقها بجائزة كورة وغلوب سوكر كأفضل نادٍ خليجي لعام 2016.

وأقيم الحفل، أمس الثلاثاء، بمدينة دبي الإماراتية وتسلم الجائزة الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” غياني إنفانتينو، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ودييغو مارادونا.

ويحتل الفريق في الدوري السعودي الصدارة برصيد 34 نقطة بعد خوضه لأربع عشرة مباراة فاز في 11 لقاء، ليكون الفريق الأكثر فوزا في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين وخسر مباراتين فقط ليمنح لاعبيه لقب أفضل دفاع في الدوري السعودي، بالإضافة إلى إحراز لاعبي الفريق 34 هدفا.

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