محترف الوصل الإماراتي يقترب من ارتداء قميص الهلال

المصدر: متابعات - إرم نيوز

يقترب الهلال السعودي من التعاقد مع صانع ألعاب فريق الوصل الإماراتي، البرازيلي فابيو ليما، خلال فترة الانتقالات الشتوية لينضم إلى الفريق الأزرق، حيث قطعت المفاوضات شوطا كبيرا بين الطرفين.

ويُعدُّ اللاعب فابيو ليما واحداً من أبرز اللاعبين في الأندية الإماراتية ودوري الخليج العربي الإماراتي، والذي تألق بشكل لافت مع فريقه الوصلاوي، خاصة انه لاعب صغير في السن (23 عاما) وموهبته كبيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجزيرة”.

وكان اللاعب بدأ مع الوصل محترفا كلاعب معار لموسم قبل أن يوقع له لخمسة مواسم بعد نجاحه في تلك التجربة مع الفريق خلال فترة اعارته من نادي فاسكو دا غاما البرازيلي.

يذكر أن فابيو يلعب في مركز خط الوسط وولد في الـ 20 من يونيو 1993، في طشقند بأوزبكستان.

وبدأ مسيرته الكروية عام 2011 في نادي آيكاسا البرازيلي، وفي عام 2012 انتقل لنادي غويانيانز البرازيلي، حيث خاض 34 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، ومن ثم أعاره ناديه إلى فاسكو دا غاما البرازيلي، ثم أعاره لنادي الوصل الإماراتي، وشارك مع الوصل في موسم الإعارة 28 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا، وبدوره وقع معه الوصل لخمسة مواسم بعد نجاحه مع الفريق خلال فترة الإعارة. يذكر أن الهلال في حال نجح في التوقيع مع اللاعب فسيكون على حساب البرازيلي ألفيس، الذي لا يزال المدرب دياز يبدي تحفظاً على مستواه لعدم تأقلمه مع الفريق، وبالتالي ربما قرر الاستغناء عن خدماته والتي قد تكون مباراة التعاون، السبت المقبل، في دوري جميل للمحترفين آخر عهده بالفريق.