جماهير النصر السعودي تضغط على رئيس ناديها للتجديد مع “ماميتش”

المصدر: إرم نيوز

طالبت جماهير النصر السعودي، رئيس ناديها، الأمير فيصل بن تركي، بضرورة التجديد لمدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش.

ودشنت الجماهير هاشتاغا باسم “#كحيلان_جدد_عقد_زوران_موسم_ثاني”، في محاولة للضغط على رئيس النادي للتجديد مع المدرب.

ولاقى الهاشتاغ سخرية بعض جماهير الهلال الذين اعتبروا أن فوز النصر عليهم بمثابة بطولة يستحق عليها المدرب التجديد.

وكان رئيس النصر شدد على أن فريقه حقق الفوز أمام الهلال بديربي الرياض عن جدارة واستحقاق بعدما قدم مباراة كبيرة من جميع النواحي، مشيراً إلى كون هذه المرة الأولى التي يفوز فيها العالمي تحت قيادة حكم سعودي.

وأضاف: “تأهلنا إلى نهائي كأس ولي العهد وننافس في دوري جميل للمحترفين وأستغرب من الحديث عن عدم الرضى على أداء مدرب الفريق الكرواتي من الكثيرين، والنصر يمتلك المقومات التي تقوده لحصد الألقاب هذا الموسم”.

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