الاتحاد يهزم الأهلي ليلاقي النصر في نهائي كأس ولي العهد السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

انتزع اتحاد جدة بطاقة التأهل للمباراة النهائية بكأس ولي العهد السعودي، إثر تغلبه بشق الأنفس على الأهلي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عكايشي في الدقيقة 28 ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تعديل النتيجة بعدما سجل عمر السومة هدفين لفريقه في الدقيقتين 72 و77 (من ركلة جزاء) قبل أن يسجل فهد المولد هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وسيواجه اتحاد جدة نظيره النصر، الذي تغلب على الهلال أمس 2 /صفر، في المباراة النهائية للبطولة المقرر.