جوائز غلوب سوكر.. عموري أفضل لاعب خليجي والهلال السعودي أفضل نادٍ

المصدر: إرم نيوز

توّج الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب وسط فريق العين الإماراتي، بجائزة غلوب سوكر كأفضل لاعب خليجي في عام 2016.

وتفوق عموري علي الثنائي، السعودي ياسر الشهراني، لاعب فريق الهلال السعودي، والعُماني علي الحبسي، حارس مرمي فريق ريدينغ الإنجليزي.

#عموري يتفوق على علي الحبسي وياسر الشهراني ويتوج بلقب أفضل لاعب خليجي من @Globe_Soccer pic.twitter.com/LRUUj4Q4ri — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 27, 2016

وجاء تتويج عموري بجائزة غلوب سوكر بفضل أدائه المميز مع فريقه ومساهمته الواضحة في وصول الفريق لنهائي بطولة آسيا قبل خسارة اللقب أمام فريق تشونبوك هيونداي موتورز بطل كوريا الجنوبية.

بينما توّج نادي الهلال السعودي بلقب أفضل ناد خليجي في 2016، بعد منافسة مع العين الإماراتي والريان القطري.