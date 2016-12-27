جوائز غلوب سوكر.. عموري أفضل لاعب خليجي والهلال السعودي أفضل نادٍ

جوائز غلوب سوكر.. عموري أفضل لاعب خليجي والهلال السعودي أفضل نادٍ
المصدر: إرم نيوز

توّج الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب وسط فريق العين الإماراتي، بجائزة غلوب سوكر كأفضل لاعب خليجي في عام 2016.

وتفوق عموري علي الثنائي، السعودي ياسر الشهراني، لاعب فريق الهلال السعودي، والعُماني علي الحبسي، حارس مرمي فريق ريدينغ الإنجليزي.

وجاء تتويج عموري بجائزة غلوب سوكر بفضل أدائه المميز مع فريقه ومساهمته الواضحة في وصول الفريق لنهائي بطولة آسيا قبل خسارة اللقب أمام فريق تشونبوك هيونداي موتورز بطل كوريا الجنوبية.

بينما توّج نادي الهلال السعودي بلقب أفضل ناد خليجي في 2016، بعد منافسة مع العين الإماراتي والريان القطري.

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