السعودية.. توريس يوجّه رسالة لجماهير الاتحاد بمناسبة الـ”90 عامًا” (فيديو)

السعودية.. توريس يوجّه رسالة لجماهير الاتحاد بمناسبة الـ”90 عامًا” (فيديو)
المصدر: متابعات - إرم نيوز

يستعد فريق كرة القدم الأول في نادي الاتحاد السعودي، لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم 30 ديسمبر الجاري، ضمن احتفاليته بمرور 90 عامًا على إنشائه.

وبهذا الخصوص، وجّه لاعب الفريق الإسباني فرناندو توريس، رسالة إلى جماهير الاتحاد، عبر مقطع فيديو نشره حساب النادي، مساء يوم أمس الإثنين، على موقع تويتر، قائلا: “من داوعي سروري الاحتفال مع جماهير النمور”.

وكان زميله بالفريق أنطوان غريزمان، قد وجّه رسالة هو الآخر في وقت سابق لجماهير الاتحاد، جاء فيها: “نتقابل في استاد الجوهرة”.

وتراجع الاتحاد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري جميل، بعد خصم 3 نقاط منه.

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