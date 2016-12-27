الأرجنتيني بينيتيز على رادار الهلال السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت عدد من الصحف الأرجنتينية أن إدارة الهلال السعودي وبتوصية من المدير الفني للفريق، الأرجنتيني رامون دياز سترسل عرضًا رسميًا لنظيرتها في إنديبيندينتي الأرجنتيني للظفر باللاعب الشاب مارتن بينيتيز، صاحب الـ22 عامًا، للانضمام للفريق في الفترة الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب هدفًا لنادي غالطا سراي التركي، الذي كان يستهدف ضمه في يناير من العام الحالي نظير 7 ملايين يورو قبل أن تعترض إدارة النادي الأرجنتيني على المبلغ وتطلب 10.5 مليون يورو علمًا بأن اللاعب مرتبط بالتعاقد مع ناديه حتى عام 2019.

ويعد دياز الأب الروحي للاعب بينيتيز، حيث كان أول من صعد به للفريق الأول بناديه قبل موسمين، حيث لعب مع الفريق 26 مباراة وسجل 6 أهداف في أول ظهور له بالدوري الأرجنتيني.