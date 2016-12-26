السعودية.. النصر يقهر الهلال ويتأهل لنهائي كأس ولي العهد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

حرم فريق النصر نظيره الهلال من بلوغ الدور النهائي في بطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم، بعدما فاز عليه 2/0 اليوم الاثنين في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم محمد السهلاوي للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 24 ثم أضاف مارين توماسوف الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وبهذا الفوز يصعد فريق النصر للمباراة النهائية للبطولة وسينتظر الفائز من المباراة التي ستجمع الاتحاد مع الأهلي غدًا.

وكان الهلال قد تُوِّج بلقب البطولة العام الماضي إثر تغلبه على الأهلي 2/1، ويحمل الهلال الرقم القياسي في عدد الفوز بهذه البطولة حيث حقق اللقب في 13 مرة سابقة.

يشار إلى أن النصر حقق اللقب 3 مرات سابقة كان آخرها في موسم 2013/2014.