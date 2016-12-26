السعودية.. حكم قمّة النصر والهلال يثير الجدل بقرار غريب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - خاص

أثار الحكم تركي الخضير جدلًا واسعًا بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح النصر في مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي، قبل أن يسارع إلى إلغائها بعد التشاور مع الحكم المساعد.

وشهدت الدقيقة 30 تدخل سلمان الفرج لاعب الهلال على أحمد الفريدي من النصر، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النصر، ومنح كذلك بطاقتين صفراوين للفرج وزميله نيكولاس ميليسي بسبب الاعتراض على القرار.

وبعد التشاور مع الحكم المساعد تراجع الخضير عن قراره وألغى ركلة الجزاء، وسط اعتراض لاعبي النصر هذه المرة، فيما أشار الحكم الدولي الكويتي السابق سعد كميل في تحليله للحالات التحكيمية أن قرار الخضير كان شجاعًا، مؤكدًا عدم وجود ركلة جزاء في اللقطة.

وكان الخضير قد احتسب ركلة جزاء قبلها لصالح النصر ترجمها محمد السهلاوي للهدف الأول، وقال كميل إن هذه الركلة كانت صحيحة ووُفِّق الخضير في احتسابها.

وانقسمت آراء الجماهير السعودية على القرار وفقًا للانتماءات، إذ رأى أنصار الهلال أن ركلة الجزاء لا وجود لها، وبالتالي فإن الحكم صحح خطأه بإلغاء الركلة، بينما قال مشجعو الهلال أن الركلة صحيحة.