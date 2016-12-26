السعودية.. إقبال جماهيري ضعيف على قمة الهلال والنصر

المصدر: إرم نيوز

شهد ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض استغراب عشاق كرة القدم بسبب الحضور الجماهيري المتواضع قبل وقت قليل من مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي.

وبثت وسائل الإعلام صورًا للحضور الجماهيري في الملعب، حيث تواجد عدد قليل من الجماهير في مدرجات الملعب التي تتسع لأكثر من 70 ألف شخص.

ويصطدم الهلال والنصر في نصف النهائي على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من نصف النهائي الآخر، والذي يجمع الأهلي والاتحاد.

والهلال هو حامل لقب البطولة بعد فوزه الموسم الماضي على الأهلي 2/1 في النهائي على ذات الملعب.

والهلال أيضًا هو حامل الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبًا مقابل 7 للاتحاد و6 للأهلي و3 للنصر.