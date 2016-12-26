الاتحاد السعودي يكشف هوية حكم الاتحاد والأهلي

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم سعودي دولي لإدارة قمة الاتحاد والأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد، غدًا الثلاثاء على استاد الجوهرة المشعة.

وعيّن الاتحاد السعودي محمد الهويش حكمًا للساحة وفهد العمري مساعد أول وهشام الرفاعي مساعد ثانٍ وعبدالرحمن والمالك حكما رابعا .

ويمتلك الأهلي والاتحاد نفس النقاط في الدوري السعودي برصيد 31 نقطة في المركزين الثاني والثالث، بعد أزمة خصم النقاط من الأخير.

من جهة أخرى وجَّه التونسي أحمد العكايشي، مهاجم الاتحاد، رسالة لجماهير الفريق، طالبهم فيها بضرورة الحضور ومساندة اللاعبين في المباراة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ووصف العكايشي جماهير الاتحاد بـ”جمهور الذهب”، معتبرًا أن مساندتهم، وتشجيعهم يُحفِّزان اللاعبين.

ويواجه الاتحاد، ظروفًا غير مسبوقة، بعد خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري ؛ بسبب أزمة مستحقات المحترف الأرجنتيني مانسو.