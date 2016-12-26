الهلال السعودي يقدم 9 ملايين ريال للفوز بصفقة حارس الشباب

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أكد مصدر مسؤول في نادي الشباب السعودي، أن حارس الفريق الكروي الأول بالنادي محمد العويس عازم على الرحيل من نادي الشباب، بل إنه أغلق جميع الأبواب أمام مسؤولي النادي لفتح مفاوضات أو محادثات مع النادي لتجديد عقده.

وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، بأن لديهم معلومات بأنه اتفق مع إدارة نادي الهلال على الانتقال إلى صفوفه، وينتظر أن يعلن ذلك بعد دخوله في الفترة الحرة بعد أسابيع قليلة، وقد ينتظر حتى انتهاء عقده نهاية الموسم، وإذا ما رغب في شراء المدة المتبقية من عقده فسيرى النادي وقتها كيفية الاتفاق على ذلك.

وبحسب مصادر متعددة فإن العويس كان اتفق مبدئيا مع الأهلي للانتقال إلى صفوفه بدءًا من الصيف المقبل، حيث تلقى عرضًا بـ8 ملايين ريال في الموسم الواحد، لكن الهلال دخل في السباق بقوة للفوز باللاعب ونجح في إقناعه إلى درجة كبيرة، وأن عضوا شرفيا كبيرا في نادي الشباب يريد بيع عقد العويس للهلال، كون الأخير فاوضه بشكل رسمي فيما يفعل ذلك النادي الأهلي، الذي فاوض الحارس بشكل سري.