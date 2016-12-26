من يكسب الرهان.. زوران أم دياز في ديربي الهلال والنصر؟

المصدر: يوسف هجرس – إرم نيوز

تظل موقعة الهلال والنصر، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “الملك فهد” الدولي في دور الأربعة ببطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم، هي الأبرز في الأوساط الكروية السعودية في الفترة الحالية.

ويشهد ديربي العاصمة السعودية الرياض بين الهلال والنصر، صداما تكتيكيا مثيرا يتكرر للمرة الثانية في غضون 10 أيام فقط، بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، والكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق النصر.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الأوراق الفنية الخاصة بالصدام.

موقعة الكأس مختلفة

تبدو مباراة الكأس مختلفة تمامًا عن الديربي الذي جمع الفريقين في مسابقة الدوري يوم الـ16 من ديسمبر الماضي، وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما على الملعب نفسه.

تختلف الحسابات في مباراة كأس ولي العهد مع الوصول للمحطة قبل الأخيرة، خاصة أن الفوز يعني التأهل للدور النهائي وتبقى الحال مختلفة بالنسبة للهلال الذي يدافع عن لقبه ويسعى للفوز بالبطولة.

ويأمل النصر إيقاف تفوق الهلال في المواجهات الأخيرة فلم يفز العالمي خلال آخر 5 مباريات على حساب الموج الأزرق، وهو ما يعطي الدوافع لدى النصراوية من أجل تحقيق الفوز والعبور لنهائي البطولة.

“دياز” والتكتيك الهجومي

يتسم أسلوب المدير الفني الأرجنتيني للهلال بالتكتيك الهجومي والرغبة دائمًا في الفوز، وهو ما جعل الفريق الأزرق يصعد لصدارة الدوري بعد بداية مهزوزة في مشوار المسابقة.

ويملك المدرب صاحب الـ57 عامًا خبرات طويلة في مجال التدريب الذي يعمل به منذ عام 1995 وقاد العديد من الأندية المميزة على رأسها ريفير بليت وسان لورينزو وإندبيندنت في الأرجنتين وكلوب أمريكا المكسيكي وأوكسفورد الإنجليزي ومنتخب باراغواي.

ويراهن دياز على خبراته الطويلة وأسلوبه التكتيكي الجماعي، الذي يعتمد في الأساس على رأس حربة وحيد وخلفه صناع لعب ولاعبا ارتكاز و4 مدافعين.

وأكد المدرب المصري عادل عبدالرحمن، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، في تصريحات سابقة لـ”إرم نيوز”، أن رامون دياز من المدربين المهمين والمميزين في دوري جميل لأنه مدرب صاحب خبرة استطاع إعادة بريق الهلال.

وقال عبدالرحمن إن وجود مدرب بخبرة وقيمة دياز يعد إضافة كبيرة للدوري السعودي والمنطقة العربية، خاصة أنه لم يعمل خارج قارة أمريكا الجنوبية سوى مرة في إنجلترا ومرة أخرى في السعودية.

“زوران” وخطط الدفاع

يراهن المدرب الكرواتي زوران ماميتش، على أسلوبه التكتيكي المميز الذي يعتمد على تضييق المساحات والتركيز على الجوانب الدفاعية.

ويسعى زوران لإغلاق المساحات أمام لاعبي الهلال والتركيز الدفاعي والاعتماد على تفاصيل هجومية صغيرة تصنع الفارق بالنسبة للنصر وهو ما حدث في لقاء الدوري.. ويعتمد عليه من قبل في مشواره مع نادي دينامو زغرب الكرواتي قبل مجيئه للنصر.

يعتمد زوران على عنصر السرعة والقوة البدنية وهي عوامل أساسية في تنظيم المدرب الكرواتي تكتيكيًا داخل أرض الملعب.

وأكد المدرب المصري عمرو أنور، المدير الفني لفريق الطائي السعودي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن زوران مدرب مميز ولديه أسلوب تكتيكي رائع وقوي.

وأوضح أنور أن زوران من المدربين الذين يجيدون اقتناص النقاط ولا يستسلم بسهولة فهو صاحب تكتيك مميز وقوي ولديه أسلوبه ولمساته الفنية التي جعلت النصر يستعيد بريقه بصورة سريعة.

غيابات بالجملة وأوراق رابحة

تلقي الغيابات بظلالها على موقعة الهلال والنصر في كأس ولي العهد، فالهلال يفتقد خدمات نواف العابد نجمه الموهوب، بسبب الإصابة، التي تعرض لها وأبعدته عن لقاء الباطن الماضي بمسابقة الدوري، بجانب ياسر القحطاني المهاجم المخضرم وعبد الله الزوري.

ويعد غياب البرازيلي كارلوس إدواردو ضربة موجعة للهلال بعد صدور قرار بإيقافه 4 مباريات، بسبب خروجه عن النص، وهو ما يؤثر على خطط المدرب رامون دياز.

ويراهن الهلال على أوراقه الرابحة وخاصة ناصر الشمراني، وبوناتيتي، المهاجم الذي يقدم موسمًا مميزًا مع الفريق الأزرق.

ويعاني النصر غياب عوض خميس وعبد العزيز الجبرين للإصابة، والقائد حسين عبد الغني، المستبعد من جانب المدرب زوران، بسبب خلافات بينهما.

ويراهن النصر على أسلحته الحاسمة وعلى رأسها الهداف محمد السهلاوي الذي عاد لتشكيلة العالمي بعد الغياب عن لقاء الدوري بجانب نايف هزازي وحسن الراهب وفيكتور آيالا.