السعودية.. محامٍ برازيلي يهاجم النصر والاتحاد ويمتدح الهلال

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

هاجم المحامي البرازيلي المعروف ماركوس موتا أندية النصر والاتحاد بسبب مشاكلهما مع اللاعبين الأجانب وقضاياهما في الفيفا في حين امتدح نادي الهلال بسبب جديته في التعامل مع محترفيه.

وكان موتا قد نشر تساؤلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “إلى متى ستظل أندية النصر والاتحاد في أزمات وقضايا مع أسرة كرة القدم بالفيفا”؟

وسأله أحد المتابعين بقوله “أريدك أن تكون صادقًا، هل هناك أي شيء يتعلق بنادي الهلال في هذه القضايا؟

وجاء رد المحامي البرازيلي على سؤال متابعه قاطعًا حيث قال: “الهلال نادٍ محترف ويديره أشخاص جادون يعلمون ما لهم وما عليهم”.

يذكر أن الفيفا، أمر الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد الذي كان يحتل المركز الأول ليتراجع الفريق للمركز الثالث.