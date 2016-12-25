السعودية.. الهلال يرغب في تعزيز صفوفه بلاعب أرجنتيني

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشف مصدر خاص قريب الصلة من الجهاز الفني للهلال السعودي في تصريحات لـ “إرم نيوز” أنه يضع نصب عينيه على صانع ألعاب، للعمل على ضمه للهلال في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب المصدر فإنه توقع أن يكون صانع اللعب القادم من فريق ريفربليت بحكم العلاقة التي تجمع المدرب رامون دياز، مع مسؤولي النادي الأرجنتيني.

وسيكون صانع الألعاب القادم عِوضًا عن البرازيلي تياغو ألفيس، حيث ألغى المدرب رامون دياز فكرة تعاقده مع مدافع آسيوي للاستفادة منه في الآسيوية.

من جهة أخرى، ترددت أنباء عن رغبة الجهاز الفني للفريق في الاستغناء عن لاعب الوسط عبدالعزيز الدوسري لعدم حاجة الفريق لجهوده.