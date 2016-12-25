ميرزيفسكي يستعد للعودة إلى الدوري السعودي

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير رياضية سعودية إن الأهلي حامل لقب ثنائية الدوري والكأس في السعودية يسعى للتعاقد مع البولندي أدريان ميرزيفسكي.

ولعب ميرزيفسكي للنصر لمدة عامين قبل أن يغادر للعب في الدوري الإماراتي وتحديدًا لنادي الشارقة.

ووفقًا لعدة مصادر سعودية فإن المفاوضات بين الأهلي وميرزيفسكي وصلت لمراحل متقدمة في ظل رغبة غروس المدير الفني للأهلي في التعاقد معه بدلًا من المحترف البرازيلي لويز كارلوس..

وسجل اللاعب البولندي 10 أهداف مع النصر الموسم الماضي في بطولة الدوري، مقابل 9 في الموسم الأول والذي أحرز فيه النصر لقب البطولة.

بينما سجل ميرزيفسكي هدفين حتى الآن مع الشارقة ويحتل الفريق المركز العاشر على لائحة الترتيب.