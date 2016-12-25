الوحدة السعودي يوقف التعامل مع الزمالك المصري

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

أعلن نادي الوحدة السعودي، منع التعامل مع نادي الزمالك نهائيًا، خلال الفترة المقبلة، بسبب تطاول مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وقال عادل عبدالرحمن، المدير الفني للوحدة، في تصريحات إذاعية: “تقرر منع التعامل مع الزمالك نهائيًا، ولا نرغب في التعاقد مع أي لاعب من الأبيض، بسبب هجوم مرتضى منصور، غير المبرر علي إدارة الوحدة”.

وأضاف: “النادي السعودي أجرى اتصالات بالزمالك، لضم اللاعب معروف يوسف، لكنه وجد تطاولاً من مرتضى منصور؛ ما دفع المسؤولين لإنهاء التعامل مع الزمالك بشكل نهائي، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل”.

وعن التعاقد مع صالح جمعة، قال عبد الرحمن: “أعرفه جيداً وهو مرحب جدًا بالانتقال للوحدة، خاصة أنه لا يلعب في الأهلي، وهذا سيكون في صالح اللاعب والفريق، ومن مصلحة الأطراف كلها أن يلعب، وننتظر رد الأحمر بالموافقة على إعارة اللاعب”.

يذكر أن عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلي السابق، كان تولي القيادة الفنية للوحدة السعودي، الشهر الماضي، بعد تذبذب نتائج الفريق في دوري جميل، إذ يحتل الفريق المركز الـ13 وقبل الأخير، بعد مرور 14 جولة.