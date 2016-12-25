مصور “غمزة ميسي” يمنح لاعب الأهلي السعودي هدية رائعة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - خاص

قام المصور السعودي مشعل الزهراني بتقديم هدية قيمة للاعب الأهلي السعودي سلمان المؤشر، أمام بوابة النادي.

وحرص الزهراني على إهداء المؤشر الصورة الشهيرة للاعب وهو يصافح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة الأهلي وبرشلونة الودية، في العاصمة القطرية الدوحة أخيرا ، والتي قام بالتقاطها بنفسه.

وفاز برشلونة على نظيره الأهلي في مباراة جمعت الفريقين على هامش كأس الخطوط الجوية القطرية، بنتيجة 5 ـ3.

مشجع أهلاوي يقدم للاعب #الاهلي سلمان #المؤشر صورة وهو يصافح لاعب #برشلونة ميسي في المباراة التي أُقيمت في الدوحة pic.twitter.com/LYtzhSg1EF

— وطني الرياضي (@WataniSport) December 25, 2016

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم برشلونة قبيل بدء المباراة الودية أمام الأهلي السعودي في قطر، وهو “يغمز” لاعب الأهلي.

وكثرت التعليقات على تلك الصورة وسر هذه الغمزة، لكن سلمان المؤشر رفض الكشف عما دار بينه وبين ميسي أثناء مصافحتهما قبل اللقاء.

واعتبر أنه لا يمكن تحميل اللقطة أكثر مما تتحمل، على حد تعبيره، مبديا في الوقت ذاته استغرابه على ردود الأفعال الواسعة التي أثيرت بمجرد انتشار الصورة التي التقطها المصور مشعل الزهراني.

وقال المؤشر: “تعابير وجه ميسي أو غمزته وابتسامته كانت عفوية للغاية وتحدُث بشكل مستمر بين اللاعبين في مثل هذه الحالات، لولا أن الجماهير تركز على كل حركات ميسي لمكانته الكروية في العالم أجمع”.

يذكر أن لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد سبق وأن “غمز” اللاعب ميسي خلال لقاء ودي جمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني قبل 4 سنوات في الرياض، وهو ما دفع البعض للتعليق مازحاً بأنه ربما اختلط الأمر على ليو وظن أن المؤشر هو المولد فأراد أن يرد له التحية.