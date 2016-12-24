الاتحاد السعودي يعلّق على أنباء رفع شكوى للفيفا ضده

المصدر: إرم نيوز - متابعات

قالت تقارير رياضية سعودية إن تكتلًا آسيويًا يضم العراق وأستراليا واليابان طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) استبعاد المنتخب السعودي من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2018، بسبب تجاهله لتطبيق قرارات “الفيفا”.

وطلب الاتحاد الدولي اليوم من الاتحاد السعودي خصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد في مسابقة الدوري المحلي بسبب عدم سداد كامل مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط مع اليابان.

وأكد مصدر مسؤول بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت أنه لم يصل للاتحاد السعودي من نظيره الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” أي خطاب يفيد بعقوبات يمكن أن تُتخذ ضده في الوقت الراهن ووفًقا لما ورد في صحيفة “الرياض”.

وقال المصدر: “لم يصلنا أي شيء رسمي، ولا أعتقد أن هناك اتحادات ستقدم على شكوى الاتحاد السعودي”.